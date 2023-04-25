Генсек ООН назначил турецкого дипломата координатором по Афганистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил посла Феридуна Синирлиоглу координатором Специальной оценочной миссии по Афганистану. Об этом на ежедневном брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению ООН, Синирлиоглу поручено провести независимую оценку и предложить “целостные и последовательные” рекомендации по “текущим вызовам, с которыми сталкивается Афганистан.

В сообщении отмечается, что посол Синирлиоглу имеет большой опыт в области международных отношений и дипломатии.

Также указано, что на протяжении своей карьеры он занимался политическими, гуманитарными вопросами, вопросами развития и прав человека, руководил посреднической деятельностью.

Опыт работы турецкого дипломата охватывает Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Азию, включая Афганистан.

Феридун Синирлиоглу исполнял обязанности министра иностранных дел Турции в 2015 году. Занимал должность постоянного представителя Турции при ООН с 2016 по 2023 год.