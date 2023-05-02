Турция планирует довести доходы от туризма до $56 млрд в 2023 году - министр

Турция по итогам года планирует принять 60 млн туристов, и увеличить доходы от сферы туризма до 56 млрд долларов. Об этом сказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в ходе посещения провинции Анталья, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам министра, Турция в первом квартале года приняла рекордное число туристов - 7,8 млн, а доходы от туризма составили 8,7 млрд долларов.

По его словам, «туристическая столица» страны - Анталья и Турция в целом переживают один из лучших периодов развития туризма.

Министр напомнил, что в прошлом году Турцию посетило 51,4 млн туристов, из которых 13 млн отдохнули в Анталье. Доходы от сферы туризма в 2022 году составили 46,3 млрд долларов.

Эрсой заявил, что к 2028 годы доходы туристической сферы страны планируется довести до отметки в 100 млрд долларов, а число туристов - 90 млн человек. «Мы хотим сделать Турцию привлекательной для туристов 12 месяцев в году», подчеркнул он.

Глава Минкультуры сообщил также, что в течение ближайших пяти лет число археологических раскопок в стране возрастет. «В прошлом году раскопки велись в 700 точках страны, в 157 из которых продолжались круглый год», - сказал он.