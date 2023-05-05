Стоимость природного газа, который бесплатно получит население Турции, составит порядка 40 млрд лир

БАКУ /Trend/ - Стоимость природного газа, который будет бесплатно подаваться населению в течение 1 месяца, оценивается в 40 миллиардов лир.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в официальной газете Турции "Resmî Gazete".

Согласно информации, этим смогут воспользоваться в Турции 19,7 миллиона абонентов.

Напомним, что в августе 2020 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в турецком секторе Черного моря обнаружены запасы углеводородов в объеме около 320 миллиардов кубометров природного газа. По словам Эрдогана, это открытие будет способствовать избавлению Турции от внешней энергетической зависимости. Он подчеркнул, что энергетические ресурсы важны для национальной безопасности Турции, и в ближайшее время этот природный газ будет в распоряжении турецкого народа.

Отметим, что 20 апреля Президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию черноморского газа заявил, что природный газ будет бесплатно поставляться населению в течение 1 месяца.