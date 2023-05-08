Современное образование - одно из основ «Столетия Турции» - Эрдоган

Без формирования мощного фундамента развития, новые успехи Турции невозможны. Это касается и сферы образования, где за последние десятилетия реализованы поистине исторические преобразования. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии распределения 45 тыс. учителей в системе образования Турции в понедельник в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, современное образование - одна из основ достижения целей концепции «Столетие Турции»

Эрдоган напомнил, что число преподавателей в системе образования Турции в период с 2002 года увеличилось с 500 тыс. до 1,2 млн человек. «Более 75 процентов из этого числа трудоустроены в годы правления Партии справедливости и развития», - пояснил президент.

Турецкий лидер сообщил, что половина из 45 тыс. учителей, которые получат назначения 8 мая, будут работать в зоне февральских землетрясений, унесших жизни десятков тысяч граждан страны.

Президент привлек внимание к усилиям правительства Турции по восстановлению зоны бедствия. «По происшествии трех месяцев после землетрясений, завалы домов полностью устранены. Люди, лишившиеся домов, размещены в 837 тыс. палатках и 100 тыс. модульных домов. Стартовал процесс строительства 149 тыс. жилых построек, фундамент 69 тыс. из которых уже заложен», - сообщил глава государства.

Политик заверил, что в течение года будут выданы ключи от 319 тыс. новых домов, а в целом в городах и селах зоны бедствия будет возведено 650 тыс. жилых построек.

По словам президента, бюджет системы образования Турции достигает 6501 млрд лир.

«По соотношению числа учителей к учащимся, Турция достигла среднего показателя ОЭСР. В сфере начального образования на одного учителя в Турции приходится в среднем 15 учеников, тогда как раньше этот показатель составлял 28 учащихся. В сфере среднего образования статистика также улучшилась - рост с 18 до 13», - отметил президент.

По его словам, если еще в начале 2000-х лишь 44 из 100 подростков с неполным средним образованием в Турции продолжали обучение в лицеях, то сегодня этот показатель достигает 99 от 100.