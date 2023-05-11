БАКУ /Trend/ - Кандидат от оппозиционного "Альянса ататюркистов" Синан Оган может отозвать свою кандидатуру на пост президента Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Ожидается, что он внесет ясность в этот вопрос сегодня вечером, выступив на одном из турецких телеканалов.

Отметим, что сегодня кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий партию "Отечество", заявил о снятии своей кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.