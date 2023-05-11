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Синан Оган может отозвать свою кандидатуру на пост президента Турции

Турция Материалы 11 мая 2023 17:34 (UTC +04:00)
Синан Оган может отозвать свою кандидатуру на пост президента Турции

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БАКУ /Trend/ - Кандидат от оппозиционного "Альянса ататюркистов" Синан Оган может отозвать свою кандидатуру на пост президента Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Ожидается, что он внесет ясность в этот вопрос сегодня вечером, выступив на одном из турецких телеканалов.

Отметим, что сегодня кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий партию "Отечество", заявил о снятии своей кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

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