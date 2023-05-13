Мой народ не допустит ни одного проекта, который нанесет ущерб нашему братству с Азербайджаном - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мой народ не допустит ни одного проекта, который нанесет ущерб нашему братству с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом в пятницу вечером заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким телеканалам, отвечая на вопрос по поводу того, что в "проект по возрождению исторического Шелкового пути" кандидата в президенты от "Национального альянса" Кемаля Кылычдароглу не включен Азербайджан.

Эрдоган отметил, что никто не сможет разорвать установившееся между Азербайджаном и Турцией братство.

"Я не знаю, что за карта у господина Кемаля, но со строительством железной дороги Карс-Тбилиси-Баку мы уже построили "Шелковую" железную дорогу через Азербайджан. По этой железнодорожной линии мы уже два года отправляем грузовые поезда в Китай <...>. Когда Зангезурский коридор откроется, он даст новое дыхание Среднему коридору, который также включает в себя "Шелковую" железную дорогу. Знайте это тоже, Кылычдароглу. По этой причине мы придаем большое значение Зангезурскому коридору, который соединит Нахчыван с остальной частью Азербайджана и, следовательно, Турцию с Азербайджаном. Мой народ не допустит ни одного проекта, который нанесет ущерб нашему братству с Азербайджаном", - подчеркнул Эрдоган.