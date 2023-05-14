В Кахраманмараше произошло землетрясение во время голосования

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Кахраманмараш произошло землетрясение в ходе голосования на президентских и парламентских выборах.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.

Отметим, что сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции установлено более 191 000 урн для голосования. В стране зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них голосуют впервые.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 17:00. Председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер заявил, что предварительные результаты будут объявлены в тот же день.