БАКУ /Trend/ - В Турции завершилось голосование на президентских и парламентских выборах.

Как передает Trend, в президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции было установлено более 191 000 урн для голосования и зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них проголосовали впервые.