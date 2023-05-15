Мы получили преимущество в парламенте Турции – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы получили преимущество в турецком парламенте.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в своем обращении с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития.

"Граждане Турции принимали решения полностью демократическим путем. Благодарю граждан, принявших участие в голосовании, вне зависимости от результата. Мы до сих пор не знаем, завершились ли выборы в первом туре. Подсчет голосов за рубежом продолжается", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.