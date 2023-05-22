На консульство Турции в Нью-Йорке совершено нападение

БАКУ /Trend/ - На "Турецкий дом", где находится консульство Турции в Нью-Йорке и где граждане страны голосуют на президентских выборах, совершено нападение.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, около 03:14 неизвестный разбил стекла на фасаде здания.

По имеющейся информации, по данному факту полиция Нью-Йорка проводит расследование.

Отметим, что 14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы, в которых приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.