В ООН осудили нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке

В ООН осуждают нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке и требуют от властей американского мегаполиса всестороннего расследования инцидента.

Как передает Trend, об этом сказал зампредставителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя случившееся корреспонденту агентства «Анадолу».

«Осуждаем нападения на любые объекты с дипломатическими представительствами. Мы ожидаем, что власти Нью-Йорка проведут всестороннее расследование этого инцидента», - сказал Хак.

Ранее неизвестный совершил нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, где в числе прочих расположено постпредство Турции при ООН и генконсульство страны в американском мегаполисе.

Генконсул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам дипломату, зданию был нанесен материальный ущерб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «террористом» напавшего на «Турецкий дом».