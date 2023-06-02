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Пашинян может принять участие в инаугурации Президента Турции (Дополнено)

Турция Материалы 2 июня 2023 17:56 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что завтра в церемонии инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана примут участие главы государств и правительств из разных стран мира. Ожидается, что для участия в церемонии в Турцию также приедут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.

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