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Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность Президента Турции (Дополнено)

Турция Материалы 3 июня 2023 17:41 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:08)

АНКАРА /Trend/ - 3 июня Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность Президента Турции.

Как сообщает в субботу Trend, тем самым он официально приступил к исполнению своих полномочий на новый президентский срок.

Отметим, что Президент Турции, как ожидается, позже объявит новый состав Кабинета министров.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.

Сегодня в Великом национальном собрании Турции состоялась церемония инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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