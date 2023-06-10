В Турции произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ, погибли 5 человек (ОБНОВЛЕНО) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Алмадаге в Турции произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.

Как передает в субботу Trend, министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате взрыва погибли 5 сотрудников.

11:40

На заводе по производству взрывчатых веществ в Алмадаге в Турции произошел взрыв.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что взрыв произошел утром в результате пожара на заводе. Сообщается о наличии пострадавших.

Началось расследование причин инцидента.