БАКУ /Trend/ - Двое турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате подрыва самодельного взрывного устройства, передает Trend.

"В результате подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратистской террористической организации, 11 июня 2023 года ранения получили двое наших солдат. Они были доставлены в госпиталь, но спасти их не удалось", - сообщило Минобороны Турции.

Очередная трансграничная операция на севере Ирака была начата в апреле прошлого года и ставит целью очистку региона от базирующихся там боевиков РПК. Эту организацию Анкара признает террористической и считает одной из основных угроз национальной безопасности.