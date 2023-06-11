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Эрдоган совершит первые зарубежные визиты в ТРСК и Азербайджан

Турция Материалы 11 июня 2023 19:24 (UTC +04:00)
Эрдоган совершит первые зарубежные визиты в ТРСК и Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - После успешного переизбрания на пост президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить свои первые зарубежные визиты в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан, передает Trend.

Согласно сообщению от Управления по связям Администрации президента Турции, Эрдоган намеревается посетить ТРСК и Азербайджан 12-13 июня.

Во время визита в ТРСК турецкий лидер планирует обсудить развитие двусторонних отношений во всех сферах. Также будут рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации на Кипре и в регионе в целом, а также международной повестки дня.

В столице Азербайджана, Баку, Эрдоган проведет переговоры, посвященные развитию азербайджано-турецких связей в будущем, а также обсудит текущую ситуацию в регионе и в мире.

После победы на выборах 28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган будет занимать пост президента до 2028 года.

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