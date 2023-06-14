Россия - главный импортер фруктов и овощей из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в мае 2023 года экспортировала 334 876 тонн свежих овощей и фруктов на сумму 249,3 млн долларов, передает Trend.

Объем экспорта свежих овощей и фруктов непосредственно из Средиземноморского региона Турции в мае вырос на 36 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 128 млн долларов.

Главным импортером свежих турецких фруктов и овощей из Турции в прошлом месяце оставалась Россия. Экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в РФ в мае вырос на 7 процентов - до 85,9 млн долларов.

В тройку основных импортеров продукции вошли Румыния и Украина.