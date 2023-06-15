Яшар Гюлер примет участия на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

Как передает Trend, Гюлера в аэропорту Мельсбрук встречали постоянный представитель Турции при НАТО Зеки Левент Гюмрюкчу, посол Турции в Брюсселе Бекир Уйсал, глава военного представителя Турции генерал-лейтенант Гёксель Кахья и официальные лица правительства Бельгии.

Яшар Гюлер примет участие на встрече глав оборонных ведомств, которое состоится 15-16 июня в штаб-квартире НАТО.