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Яшар Гюлер примет участия на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО

Турция Материалы 15 июня 2023 06:27 (UTC +04:00)
Яшар Гюлер примет участия на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО

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БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

Как передает Trend, Гюлера в аэропорту Мельсбрук встречали постоянный представитель Турции при НАТО Зеки Левент Гюмрюкчу, посол Турции в Брюсселе Бекир Уйсал, глава военного представителя Турции генерал-лейтенант Гёксель Кахья и официальные лица правительства Бельгии.

Яшар Гюлер примет участие на встрече глав оборонных ведомств, которое состоится 15-16 июня в штаб-квартире НАТО.

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