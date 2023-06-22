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Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения обязательств по борьбе с терроризмом

Турция Материалы 22 июня 2023 01:20 (UTC +04:00)
Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения обязательств по борьбе с терроризмом

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БАКУ /Trend/ - Парламент Турции ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО. В противном случае Анкара не одобрит вступление в альянс этой страны, сообщил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, передает Trend.

"Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств меморандума. Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку", - сказал спикер турецкого парламента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что ждет от Швеции применения на практике антитеррористического законодательства, которое вступило в силу 1 июня, от чего зависит одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

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