Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения обязательств по борьбе с терроризмом

БАКУ /Trend/ - Парламент Турции ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО. В противном случае Анкара не одобрит вступление в альянс этой страны, сообщил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, передает Trend.

"Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств меморандума. Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку", - сказал спикер турецкого парламента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что ждет от Швеции применения на практике антитеррористического законодательства, которое вступило в силу 1 июня, от чего зависит одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО.