В МИД Турции заявили о намерении продолжать оказание гуманитарной помощи Украине

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции, Хакан Фидан, объявил о намерении Турции продолжать предоставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку для восстановления экономики Украины. Он сделал это заявление в среду в Лондоне на конференции по восстановлению Украины, передает Trend.

Фидан отметил, что Турция будет продолжать помогать Украине, которая оказалась в трудной ситуации из-за войны. Он подчеркнул, что помощь будет предоставляться как в форме экономической поддержки, так и в виде гуманитарной помощи. Он также отметил, что президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, продолжает предпринимать усилия в различных направлениях, включая черноморскую зерновую инициативу.

В Лондоне состоялось открытие второй конференции по восстановлению Украины. На двухдневном мероприятии присутствуют более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.