Ежедневно в Адыямане добывается более 10 тыс баррелей нефти - министр энергетики Турции

БАКУ /Trend/ - Ежедневно в Адыямане добывается 10-11 тысяч баррелей нефти.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсалан Байрактар.

"Для нас, как министерства энергетики и природных ресурсов, Адыяман имеет особое значение. Адыяман, занимающий очень важное место в нефтяной промышленности Турции, имеет очень важное значение и в будущем", - отметил министр.

Он сказал, что это территория, откуда по-прежнему удовлетворяется значительная часть потребностей Турции в нефти.