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Определены основы соглашения о преференциальной торговле Турции и Узбекистана

Турция Материалы 24 июня 2023 23:32 (UTC +04:00)
Определены основы соглашения о преференциальной торговле Турции и Узбекистана

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БАКУ /Trend/ - Согласно Соглашению о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном, были установлены процедуры определения происхождения товаров при осуществлении торговли, передает Trend.

Официальный свод правил Министерства Торговли Турции был опубликован в субботу в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном было подписано 29 марта 2022 года. Документ был утвержден Указом президента от 12 мая 2023 года.

Постановление регламентирует процедуры и принципы, касающиеся правил происхождения товаров с преференциальным статусом и методы административного сотрудничества в рамках соглашения.

Постановление вступит в силу с 1 июля.

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