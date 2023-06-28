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Глава МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции

Турция Материалы 28 июня 2023 19:43 (UTC +04:00)
Глава МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил свое осуждение по поводу сожжения Корана перед мечетью в Швеции в первый день праздника Гурбан, передает Trend.

В своем сообщении в Twitter он указал на то, что такой подлый акт, совершенный против священной книги Коран, недопустим и направлен против ислама под предлогом свободы слова. Фидан подчеркнул, что игнорирование таких зверств означает быть их соучастником.

В Стокгольме, в первый день праздника Гурбан, мужчина иракского происхождения по имени Салван Момика сжег Коран, бросив его на землю перед Стокгольмской мечетью на площади Медбаргареплатсен, затем наступил на него, произнеся оскорбительные высказывания в адрес ислама.

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