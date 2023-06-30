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Эрдоган и Бердымухамедов обсудили двусторонние связи и региональные процессы

Турция Материалы 30 июня 2023 23:21 (UTC +04:00)
Эрдоган и Бердымухамедов обсудили двусторонние связи и региональные процессы

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, провел в пятницу телефонный разговор с коллегой из Туркменистана, Сердаром Бердымухамедовым, передает Trend.

По информации, полученной из Управления по связям Администрации президента Турции, в ходе разговора собеседники поздравили друг друга с праздником Гурбан и выразили надежду, что эти праздничные дни станут символом стабильности и процветания в мире, включая исламский мир.

Президенты также обсудили перспективы дальнейшего развития дружественных связей между Турцией и Туркменистаном, а также региональные процессы, обменявшись своими мнениями на эту тему.

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