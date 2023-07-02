Кабмин Турции планирует обсудить 3 июля повышение зарплат и заявку Швеции в НАТО

БАКУ /Trend/ - В понедельник правительство Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана планирует обсудить несколько вопросов, передает Trend. Основное внимание будет уделено повышению зарплат государственных служащих, экономическим законопроектам и заявке Швеции о присоединении к НАТО.

Одним из главных пунктов повестки дня будет решение вопросов в экономической и социальной сферах. Кабинет министров должен будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тысяч лир (приблизительно $850). Ожидается, что эти предложения будут включены в пакет законодательных инициатив, который будет представлен в парламенте.

Также в этот пакет будут включены инициативы по поддержке пенсионеров, а также положение о запрете повышения арендной платы за жилые помещения на более чем 25% до июля 2024 года.

Кабинет министров также обсудит выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО. Турция требует от Швеции практического ужесточения антитеррористического законодательства и выдачи лиц, которые признаны террористами в Турции. Заявка Швеции на вступление в НАТО еще не получила одобрения Турции, а недавний инцидент с сожжением Корана в Стокгольме вызвал резкую критику не только со стороны Турции, но и мусульманских стран.