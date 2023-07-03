В основе происходящих во Франции событий лежит колониализм - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В основе начавшихся и распространившихся во Франции событий и беспорядков лежит колониализм.

Как передает Trend, об этом в понедельник заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров страны.

По его словам, власти Франции должны извлечь урок из случившегося.

Президент Турции выразил надежду, что события во Франции закончатся, не переходя в новую волну эскалации насилия, а также обеспокоенность тем, что эти события могут привести к новым беззакониям в отношении мусульман.

Отметим, что во Франции вспыхнули массовые беспорядки после убийства полицейским 17-летнего алжирского юноши.