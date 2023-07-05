Турция и Греция договорились возобновить диалог по мерам доверия

БАКУ /Trend/ - Министры обороны Турции и Греции, Яшар Гюлер и Никос Дендиас соответственно, достигли соглашения о возобновлении диалога по мерам, направленным на укрепление доверия между двумя странами, передает Trend.

В рамках их телефонного разговора, состоявшегося 5 июля, министры подчеркнули важность продолжения позитивных шагов и сохранения открытых каналов коммуникации.

Они также договорились провести встречи по укреплению мер доверия и обсудить связанные с этим вопросы во время предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.