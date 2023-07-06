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Фидан и Блинкен обсудили НАТО и «зерновую сделку»

Турция Материалы 6 июля 2023 03:12 (UTC +04:00)
Фидан и Блинкен обсудили НАТО и «зерновую сделку»

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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом указал на важность сохранения единства НАТО в контексте заявки Швеции на вступление в альянс, передает Trend.

Как сообщал МИД Турции, в ходе разговора также затрагивалась реализация черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.

Фидан заявил ранее, что Турция выступает за продление зерновой сделки. Он напомнил, что благодаря инициативам Анкары удалось добиться достижения и реализации стамбульских договоренностей по зерну, что, по его мнению, позволило предотвратить мировой продовольственный кризис.

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