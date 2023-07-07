Анкара ожидает от Стокгольма реальных шагов по заявке в НАТО

БАКУ /Trend/ - Союзники по НАТО должны придерживаться принципиальной позиции по борьбе с терроризмом и отказу от санкций в отношении друг друга.

Как передает Trend, этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя возможность вступления Швеции в НАТО.

Он отметил, что Швеция внесла изменения в свое законодательство в области борьбы с терроризмом. Однако, Турция ожидает от Швеции конкретных практических шагов для реализации этих изменений.

Фидан подчеркнул, что турецкая сторона надеется на полное выполнение всех пунктов Трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией.