Турецкая армия ликвидировала особо опасного террориста РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Турецкая армия ликвидировала на севере Ирака особо опасного боевика террористической организации РПК Зафера Акгюна, причастного к многочисленным терактам и нападениям на расположение ВС Турции, передает Trend.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что перемещение группы террористов на иракской территории было зафиксировано еще в конце июня. На основе анализа данных было принято решение о проведении операции по их уничтожению. Удар был нанесен с БПЛА.

В числе нейтрализованных террористов, находился и Зафер Акгюн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда террористическая группировка PПK впервые совершила кровавое преступление на территории Турции, до марта 2020 года этой организацией было убито 7500 сотрудников турецких сил безопасности и 6800 мирных жителей.

PПK включена в списки террористических организаций США и Европейского союза.