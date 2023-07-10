В Хаккари начнется бурение новых разведочных скважин - Альпарслан Байрактар

БАКУ /Trend/ - В этом году на территории Хаккари начнется бурение новых разведочных скважин.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

"Ежедневная добыча нефти в освобожденном от террористов Габаре будет доведена до 200 тысяч баррелей. В настоящее время продолжается работа в Като. Наверное, нам нужно еще несколько недель. Габар находится немного дальше, на севере. После этого уже в этом году мы будем бурить новые разведочные скважины на территориях Хаккари", - сказал министр.

Байрактар отметил, что в настоящее время идут работы над вторым этапом национальной энергоэффективности, который будет охватывать 2024 и 2030 годы.

"В следующем году мы начнем производство электроэнергии в Аккую. Второй станцией будет Синоп. Но не менее важно то, что у нас должна быть атомная электростанция во Фракии. Помимо крупномасштабных атомных электростанций, мы тесно сотрудничаем с Великобританией и США над новой технологией, называемой малый модульный реактор. Мы работаем с Францией в Аккую и получаем очень серьезную поддержку со стороны Франции в отношении независимого аудита третьей стороны",- добавил он.

Байрактар подчеркнул, что одной из главных целей министерства на предстоящий период является бесперебойное обеспечение безопасности поставок. Но при его обеспечении главное - уделять максимальное внимание локализации, то есть использованию внутренних ресурсов.

Напомним, что 2 мая 2023 года было объявлено об открытии новых запасов нефти в районах Джуди и Габар провинции Ширнак на юго-востоке Турции, а 3 июля - на горе Като в Турции.