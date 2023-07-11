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ВС Турции нейтрализовали 2 террористов на севере Ирака и Сирии

Турция Материалы 11 июля 2023 00:15 (UTC +04:00)
ВС Турции нейтрализовали 2 террористов на севере Ирака и Сирии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации двух боевиков террористической организации РПК на севере Ирака и Сирии, передает Trend.

По данным ведомства, один из террористов ликвидирован в иракском районе Гара, еще один - в зоне антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

PПK включена в списки террористических организаций США и Европейского союза.

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