ВС Турции нейтрализовали 2 террористов на севере Ирака и Сирии

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации двух боевиков террористической организации РПК на севере Ирака и Сирии, передает Trend.

По данным ведомства, один из террористов ликвидирован в иракском районе Гара, еще один - в зоне антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

PПK включена в списки террористических организаций США и Европейского союза.