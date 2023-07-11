Турция всегда выступала с позиции солидарности и союзничества НАТО - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к странам-ЕС, которые уже более 50 лет затягивают процесс вступления Анкары в состав Евросоюза, передает Trend.

«Откройте путь для членства Турции в ЕС, а мы - расчистим дорогу Швеции в НАТО, также, как сделали это на примере Финляндии», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции привлек внимание к значимости вопросов, включенных в повестку двухдневных обсуждений в литовской столице.

Он подчеркнул, что Турция в НАТО всегда выступала с позиции «солидарности и союзничества», в том числе в сфере борьбы с терроризмом.