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Эрдоган отметил роль саммита НАТО в процессе вступления Турции в ЕС

Турция Материалы 12 июля 2023 22:03 (UTC +04:00)
Эрдоган отметил роль саммита НАТО в процессе вступления Турции в ЕС

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Саммит НАТО в Вильнюсе сыграл большую роль в принятии важных решений в области борьбы с терроризмом, а также в процессе вступления Турции в Европейский союз.

Об этом на своем Telegram-канале написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

Эрдоган также отметил роль саммита в процессе отмены санкции против Турции.

"Мы будем и впредь усердно защищать интересы, права и законы нашей страны на каждой платформе", - добавил президент Турции.

Отметим, что в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит лидеров стран НАТО.

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