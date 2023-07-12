Эрдоган отметил роль саммита НАТО в процессе вступления Турции в ЕС

БАКУ /Trend/ - Саммит НАТО в Вильнюсе сыграл большую роль в принятии важных решений в области борьбы с терроризмом, а также в процессе вступления Турции в Европейский союз.

Об этом на своем Telegram-канале написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

Эрдоган также отметил роль саммита в процессе отмены санкции против Турции.

"Мы будем и впредь усердно защищать интересы, права и законы нашей страны на каждой платформе", - добавил президент Турции.

Отметим, что в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит лидеров стран НАТО.