Вырос объем экспорта фруктов и овощей из Турции в первом полугодии

Глава Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Турции Ферхат Гюрюз сообщил о росте объема экспорта свежих фруктов и овощей из страны в первом полугодии 2023 года, передает Trend.

Он отметил, что объем экспорта вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 1 миллиарда 69 миллионов долларов.

Гюрюз добавил, что за шесть месяцев было поставлено на мировые рынки 2 миллиона 277 тысяч тонн свежих фруктов и овощей из Турции.

Основную долю экспорта составляли томаты, мандарины и перцы.

Объем экспорта томатов вырос на 32 процента и достиг 326 миллионов долларов, мандаринов увеличился на 35 процентов и составил 228,4 миллиона долларов, а экспорт перцев вырос на 51 процент и достиг 180,2 миллиона долларов.