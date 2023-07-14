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Эрдоган планирует поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки

Турция Материалы 14 июля 2023 04:40 (UTC +04:00)
Эрдоган планирует поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Об этом сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Trend.

"Такой разговор ожидается", - сказал он, добавив, что не ждет кризиса в двусторонних отношениях, в том числе в связи с решением Анкары ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО.

"Кризиса в отношениях не будет, не следует его ждать. Оба лидера всегда находили общий язык по чувствительным вопросам", - отметил Челик.

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