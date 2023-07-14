Турция представит на выставке IDEF 2023 артиллерийское орудие среднего калибра собственного производства

БАКУ /Trend/ - Артиллерийское орудие (пушка) среднего калибра производства Турции будет представлено на выставке IDEF 2023.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, артиллерийское орудие калибра 30x113 мм, являющееся продукцией оборонной промышленности Турции, увеличит огневую мощь многих платформ - от пилотируемых\ беспилотных наземных транспортных средств до вертолетов и беспилотных боевых самолетов.

CANiK, один из ведущих мировых производителей оружия в оборонной промышленности Турции, недавно приобрел британскую компанию AEi Systems для производства пушек среднего калибра.

Отметим, что международная выставка оборонной промышленности IDEF пройдет c 25 по 28 июля в Стамбуле.