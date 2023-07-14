Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию

БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин совершит визит в Анкару в августе текущего года.

Как передает Trend, об этом в пятницу заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Говоря о вопросе продления "зерновой сделки", Эрдоган отметил, что Анкара и Москва придерживаются единого мнения в данном контексте.

Президент Турции также отметил, что на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом предложил в качестве основных тем в беседе с ним преодолеть вопросы, связанные с Западной Тракьей и местными муфтиями.

Он подчеркнул, что Анкара и Афины желают двигаться в позитивном направлении в своих взаимоотношениях.