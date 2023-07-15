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Турция не допустит реализации планов внешних сил по ее дестабилизации - Эрдоган

Турция Материалы 15 июля 2023 22:34 (UTC +04:00)
Турция не допустит реализации планов внешних сил по ее дестабилизации - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция не забудет попытку переворота в 2016 году и не допустит реализации планов внешних сил, направленных на дестабилизацию обстановки в стране. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом на многотысячном митинге в Стамбуле, который был посвящен годовщине подавления путча, передает Trend.

"Мы никогда не забудем попытку переворота 15 июля, ни сегодня, ни через 7 или 70 лет. Мы также не допустим осуществления коварных планов, направленных против нашей нации", - сказал он, подчеркнув, что это обращение прямо адресовано тем, кто замышляет дестабилизацию в Турции.

Эрдоган подчеркнул, что в дни путча Турция показала всему миру, что может быть единой и сильной. "Мы объединились воедино и продемонстрировали национальную волю. Ни оружием, ни танками, ни самолетами нельзя победить нашу нацию. Мы напомнили захватчикам, что Турцию невозможно покорить. 15 июля стал днем гордости, днем нашей независимости", - добавил Эрдоган.

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