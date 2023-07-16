Эрдоган совершит турне по Ближнему Востоку

БАКУ /Trend/ - В соответствии с сообщением Управления по связям Администрации президента Турции, Президент Реджеп Тайип Эрдоган отправится в турне по странам Ближнего Востока, передает Trend.

Глава государства планирует посетить 17-20 июля с официальным визитом Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, а также Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Во время визита Президент Турции обсудит с лидерами указанных стран различные аспекты двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.

Планируется обмен мнениями относительно развития сотрудничества в различных областях, в частности в сфере экономики и инвестиций.

Отдельный визит в Турецкую Республику Северного Кипра будет посвящен отмечаемому в стране 20 июля Дню мира и свободы. В ходе этого визита Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент ТРСК Эрсин Татар обсудят кипрское урегулирование и двусторонние связи.

Кроме того, Президент Турции также примет участие в торжественном открытии нового терминала и ВПП аэропорта Эрджан.