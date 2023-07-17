Эрдоган намерен привлечь более $50 млрд инвестиций

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник отправляется в трехдневное турне по странам Персидского залива, по итогам которого планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше $50 млрд, передает Trend. В поездке его будут сопровождать почти 200 турецких бизнесменов.

Помимо переговоров с руководством Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, Эрдоган примет участие в деловых форумах, организованных в этих государствах Советом по внешнеэкономическим связям Турции. Его глава Наиль Олпак сообщил перед поездкой журналистам, что по итогам встреч планируется заключение контрактов в строительно-подрядной сфере, а также в областях здравоохранения, энергетики, транспорта, финансов, туризма, сельского хозяйства.

Отдельной темой переговоров будет сотрудничество со странами Персидского залива в оборонной промышленности.