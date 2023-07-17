В Турции возобновили тушение крупного природного пожара

БАКУ /Trend/ - В понедельник с рассветом авиационная группа в полном составе возобновила тушение природного пожара в провинции Хатай на юго-востоке Турции, площадь которого превышает 200 гектаров, передает Trend.

По информации местных властей, жертв в результате пожара нет. Ночью тушение проводилось ограниченными средствами. В уезде Белен, который является эпицентром пожара, были эвакуированы местные жители. Руководит работами по тушению министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. По его словам, задействовано 30 единиц авиатехники (9 самолетов и 21 вертолет), а также свыше 60 наземных средств. Ожидается, что очаги возгорания будут локализованы в ближайшие несколько часов.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил журналистам, что, по предварительной версии, причиной пожара стал человеческий фактор. Полиция проводит расследование, и были задержаны два человека, которые могут быть причастны к возникновению пожара.

Информация о пожаре в приграничной с Сирией провинции Хатай поступила в департамент по чрезвычайным ситуациям во второй половине дня в воскресенье. Для его тушения в регион были моментально отправлены наземная пожарная техника и спасатели, а также была вызвана авиация.

Также в воскресенье возникли природные пожары в средиземноморской провинции Мерсин. Согласно сообщениям властей, ситуация там находится под контролем. В некоторых районах проводилась эвакуация, но она была профилактической.

В связи с жаркой погодой Турция столкнулась с повышенным риском возникновения природных пожаров. По данным властей, в воскресенье в стране зафиксировано 19 лесных пожаров, 16 из которых были успешно потушены.