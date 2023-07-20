ТРСК должна быть признана как можно скорее - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) должна быть признана как можно скорее.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 20 июля на церемонии празднования Дня мира и свободы в ТРСК, передает Trend.
"Я с милосердием и благодарностью поминаю премьер-министра г-на Эчевита, вице-премьера г-на Эрбакана и уважаемого Тюркеша, который проложил путь мирному движению 1974 года" - сказал Эрдоган.
Президент отметил, что Турция всегда будет гарантом существования и суверенитета турок-киприотов.