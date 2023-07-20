Турция и ОАЭ наладят сотрудничество в сфере космических технологий и искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности и технологий Турции, Мехмет Фатих Каджир, сообщил, что Турция и ОАЭ планируют расширить сотрудничество в области космических технологий и искусственного интеллекта, передает Trend.

Это сотрудничество предусмотрено соглашениями, которые были подписаны в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ.

Согласно Мехмету Фатиху Каджиру, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой трансформации позволит реализовывать проекты по созданию центров обработки данных и искусственного интеллекта. Кроме того, Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций создаст правовую основу для прозрачной инвестиционной среды для инвесторов из обеих стран.

Еще одним важным документом является Меморандум о взаимопонимании по развитию общих возможностей в области ракет-носителей для коммерческих целей. Это соглашение направлено на увеличение доли обеих стран в стремительно развивающейся "космической экономике" и предоставляет возможности для формирования совместной стартовой базы и разработок ракет-носителей.

Министр выразил уверенность, что такое стратегическое сотрудничество на основе подписанных документов позволит отношениям между Турцией и ОАЭ достичь еще более высокого уровня, благодаря совместным исследованиям и проектам.