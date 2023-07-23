Назван объем экспорта томатов из Турции в Россию

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта томатов из Турции в Россию за первые шесть месяцев 2023 года составил 29 млн 563 тыс. долларов.

Об этом сказал председатель Союза инвесторов и производителей теплиц (SERA-BIR) Халил Пакдемир, передает Trend.

«Россия является для нас одним из важных рынков. Объем экспорта в Россию за первые шесть месяцев 2023 года составил 29 млн 563 тыс. долларов. Увеличение квоты РФ способствует и увеличению экспорта теплиц из Турции», - сказал Пакдемир.

Глава SERA-BIR напомнил, что объем экспорта томатов в январе-июне текущего года достиг 326 млн 99 тыс. долларов.