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Назван объем экспорта томатов из Турции в Россию

Турция Материалы 23 июля 2023 03:57 (UTC +04:00)
Назван объем экспорта томатов из Турции в Россию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Объем экспорта томатов из Турции в Россию за первые шесть месяцев 2023 года составил 29 млн 563 тыс. долларов.

Об этом сказал председатель Союза инвесторов и производителей теплиц (SERA-BIR) Халил Пакдемир, передает Trend.

«Россия является для нас одним из важных рынков. Объем экспорта в Россию за первые шесть месяцев 2023 года составил 29 млн 563 тыс. долларов. Увеличение квоты РФ способствует и увеличению экспорта теплиц из Турции», - сказал Пакдемир.

Глава SERA-BIR напомнил, что объем экспорта томатов в январе-июне текущего года достиг 326 млн 99 тыс. долларов.

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