Нелегальная миграция это общая проблема для всего Средиземноморья - Фидан

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на Международной конференции по развитию и миграции в Риме, созванной по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони, что проблема нелегальной миграции является общей для всех стран Средиземноморья, передает Trend.

Он подчеркнул важность регионального сотрудничества для урегулирования кризисной ситуации в этой области.

Дипломат отметил, что необходимо предпринять меры для пресечения нелегальной миграции уже на истоках, устраняя факторы, которые способствуют нелегальному перемещению людей, включая конфликты и экономические проблемы. Он также призвал справедливо распределить бремя миграции между всеми заинтересованными странами.