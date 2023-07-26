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Лесной пожар в районе Кемера не могут потушить двое суток

Турция Материалы 26 июля 2023 23:53 (UTC +04:00)
Лесной пожар в районе Кемера не могут потушить двое суток

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Лесной пожар, вспыхнувший в минувшее воскресенье в районе турецкого курортного городка Кемер на побережье Средиземного моря, не удается потушить двое суток, передает Trend.

Тушение огня затрудняет жаркая погода, порывистый ветер и труднодоступность для наземной техники района пожара.

По данным турецких властей, пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.

Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами достигают 35-40 градусов.

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