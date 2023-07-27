Турция устранит угрозы национальной безопасности страны - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что главная цель его страны заключается в полном устранении угроз национальной безопасности, исходящих от террористических организаций, передает Trend.

Это заявление было сделано в ходе выступления на церемонии выпуска курсантов Полицейской академии в Анкаре. Президент отметил, что успешное пресечение посягательств на экономику, демократию, внешнюю политику, единство и целостность страны Турции зависит от полного уничтожения "бича терроризма".

Эрдоган подчеркнул, что Турция следит за тем, чтобы члены сепаратистских организаций заплатили высокую цену за пролитую кровь мучеников и страдания, которые были причинены гражданам страны.

Также президент отметил, что решение проблемы нелегальной миграции связано с успешной борьбой против террористических организаций. Турция стремится к решению этой проблемы в соответствии со своей культурой и верой, а также на основе законности и справедливости.