Эрдоган позвонил президенту ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как передает Trend, об этом сообщила в Управлении по связям Администрации Президента Турции.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора Эрдоган выразил соболезнования президенту ОАЭ в связи с кончиной его брата Саида бен Заида Аль Нахайяна, занимавшего пост представителя правителя Абу-Даби.

Напомним, что младший брат президента ОАЭ Саид бен Заид Аль Нахайян скончался в четверг, 27 июля, вследствие проблем со здоровьем.