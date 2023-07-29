БАКУ .Trend/ - В июне текущего года импорт энергоносителей в Турцию сократился на 46,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 4 миллиарда 329 миллионов 191 тысяч долларов, свидетельствуют данные, представленные Институтом статистики Турции (TÜİK) и Министерством торговли, передает Trend.

Общий импорт Турции в июне уменьшился на 17,5 процента, достигнув 26 миллиардов 64 миллиона долларов. В структуре импорта энергоносителей входят минеральное топливо, минеральные масла, продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральный воск.

По сравнению с июлем прошлого года импорт энергоносителей в Турцию значительно сократился на 46,4 процента. Кроме того, в июне текущего года импорт сырой нефти уменьшился на 5,4 процента до 2 миллионов 996 тысяч 745 тонн. Эти данные были предоставлены Институтом статистики Турции (TÜİK) и Министерством торговли.